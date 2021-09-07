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Giriş Tarihi: 8.9.2021 06:03 Son Güncelleme: 8.9.2021 06:04

Son dakika: Meksika'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA
Son dakika: Meksika’da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Meksika'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika: Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.

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Son dakika: Meksika'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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