ABD Başkanı Biden’ın torunu nişanlandı

ABD Başkanı Joe Biden
'ın Neilla Hunter
ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hunter Biden'ın kızı Naomi Biden
nişanlandı. Bir süredir magazin basınının gündeminde yer alan 27 yaşındaki torun Biden, uzun zamandır birlikte olduğu erkek arkadaşı Peter Neal
ile nişanlandığını duyurdu. Naomi Biden, sosyal medya hesabı Instagram
'dan paylaştığı yüzüklü fotoğrafıyla Neal'in kendisine evlilik teklif ettiğini ve "evet" dediğini açıkladı. Hukuk eğitim alan Naomi, fotoğrafın altına ise "Sonsuza kadar" notunu düştü. Çift, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşlarının düğününe katılmak için gittikleri İtalya
'da tatil yaparken görüntülenmişti.