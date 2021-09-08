ABD Taliban’ı tanıyacak mı? Antony Blinken, öncelikli şartı açıkladı

Afganistan konusunda 20 ülkenin katılımıyla gerçekleşen video konferansta konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Taliban'ın açıkladığı yeni hükümete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"TALİBAN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALI"
Blinken, "Açıklanan geçici hükümet ya da nihai kurulacak bir Afgan hükümeti de dahil Taliban'ı, yabancı ülke vatandaşları, vize sahipleri ve Afganların ülke dışına seyahat etmelerine müsaade edeceğine yönelik verdiği sözü tutmaya mecbur bırakmalıyız." ifadesini kullandı.
"MEŞRUİYET VE DESTEK ARAYIŞINDA"
Taliban'ın resmi olarak tanınması konusunda ise Blinken, "Taliban uluslararası meşruiyet ve destek arayışında. Bu meşruiyet ve destek eylemleriyle kazanılmalı. Bize göre, bu çok hızlı kazanılamaz. Bunu kazanmak sadece sözlerle, hatta olumlu ilk adımlarla değil, zamanla belli olur." değerlendirmesinde bulundu.
Blinken, Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin "kapsayıcılık testini" geçemediğinin altını çizerek, kabinedeki isimlerin geçmişinin kendilerine kaygı verdiğini ve hükümette hiç kadın olmamasının not edildiğini aktardı.
TALİBAN'A CHARTER UÇUŞLARA İZİN VERMESİ ÇAĞRISI
Öte yandan Blinken, Afganistan'daki durum ile ilgili Almanya'ya yaptığı ziyaret esnasında, Taliban'ın Mezar-ı Şerif Havalimanı'ndan Amerikan uçaklarının kalkmasına izin vermemesi konusunda açıklamada bulundu.
Taliban'ın uluslararası meşruiyet kazanması için verdiği sözleri tutması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Taliban'ın dolaşım hakkına saygı duyduğunu göstermesinin bir yolu da belgeleri tam kişiler için yapılan charter uçuşlara izin vermesi. Hepiniz Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda bekletilen charter uçakları biliyorsunuz. Bu konuda Taliban ile görüşüyoruz." ifadesini kullandı.