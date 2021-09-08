ABD Taliban’ı tanıyacak mı? Antony Blinken, öncelikli şartı açıkladı

"MEŞRUİYET VE DESTEK ARAYIŞINDA"

Taliban'ın resmi olarak tanınması konusunda ise Blinken, "Taliban uluslararası meşruiyet ve destek arayışında. Bu meşruiyet ve destek eylemleriyle kazanılmalı. Bize göre, bu çok hızlı kazanılamaz. Bunu kazanmak sadece sözlerle, hatta olumlu ilk adımlarla değil, zamanla belli olur." değerlendirmesinde bulundu.