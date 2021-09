ABD ve Katar ile birlikte çalışıyoruz

DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Katar ve ABD ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'na uçakların inip kalkabildiğine değinerek "Kabil Havalimanı'nın güvenliğini Afgan güçleri dışarıda sağlayabilir; fakat içeride uluslararası toplumun güvenebileceği bir yapı gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Havalimanının bazı teknik uçuşlar ve insani yardım götüren uçakların inmesi için açıldığını ve birkaç iç hat seferinin de devreye girdiğini belirten Çavuşoğlu, "Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz. Şu an orada 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Çavuşoğlu, Taliban'ı tanıma konusunda aceleci olmamak gerektiğini kaydederek, "Burada dengeli hareket etmek gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu şekilde hareket ediyoruz. Hükümetin kapsayıcı olması gerekiyor. Hükümette sadece Taliban olursa, diğer etnik gruplardan insanlar olmazsa olmaz. Kadınlara yer verilmesi gerekiyor. Sonuçta yarın bir kriz olduğu zaman ülkenin iç savaşa sürüklenmemesi için kapsayıcı bir hükümet gerekir, tüm dünyanın kabul etmesi için de kapsayıcı olması gerekir. Biz bu düşüncelerimizi Taliban'a da doğrudan iletiyoruz. Ülkede birlik beraberlik isteniyorsa herkesi kapsayacak bir hükümet kurulması gerekiyor. Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz" değerlendirmesini yaptı. Çavuşoğlu, Taliban'ın hükümet kurma törenine Türkiye'nin davet edildiği iddiasına, "Hükümet henüz kurulmadı ve bize de bir davet gelmedi" sözleriyle yanıt verdi.Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Vincent Biruta ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine 'deki askeri darbeye ilişkin, Türkiye'nin darbelere karşı olduğunu vurgulayarak, "Eskiden Afrika ülkelerini sömürüyorlardı, bunun olmayacağını anladılar, değişik yollara başvuruyorlar, darbeleri destekliyorlar. Onlara mesajımız, artık Afrika üzerinden kirli ellerinizi çekin. Gelin hep birlikte Afrika'nın her alanda gelişmesine katkı sağlayalım" dedi. Betül USTA /ANKARA Afganistan 'a çok yatırım yaptığının altını çizen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim Afganistan gibi bir ülkeden tamamen çıkmamız yanlış bir karar olur. Birçok ülke büyükelçiliğini geri çekerken, biz de ayrılsaydık doğru olmazdı. Biz 'her şeyi yönetelim' demiyoruz, 'bağlarımızı koparmayalım' diyoruz" dedi. Çavuşoğlu, göç sorununun yerinde çözülmesinin gerektiğini vurgulayarak, "Afganların ülkesini terk etmemesini sağlamak gerekir. Biz AB ve uluslararası topluma iş birliği öneriyoruz. Daha fazla göçmen yükünü kaldıramayız. İran'dan tedbir almasını istiyoruz" şeklinde konuştu. ANKARATÜrkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Ankara'da başladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da başladığı kaydedildi. İlk günkü görüşmelerde ikili konuların ele alındığı, bugünkü görüşmelerde ise bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü bildirildi. ANKARA