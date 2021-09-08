ABD’de 11 Eylül saldırısında yeni gelişme! Kimlikleri belli oldu…

New York şehri baş adli tabipliği, 11 Eylül saldırılarından 20 yıl sonra iki kurbanın daha teşhis edildiğini açıkladı. Kurbanlardan birinin isminin Dorothy Morgan olduğu açıklanırken diğerinin kimliği ailenin isteği üzerine gizli tutuldu.

1106 KİŞİ HALA TEŞHİS EDİLEMEDİ

Morgan'ın cesedi 2002'de bir DNA testi sayesinde teşhis edilebilirken diğer kurban için 2001, 2002 ve 2006 yıllarında testler yapıldığı bildirildi.