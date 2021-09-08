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Giriş Tarihi: 8.9.2021 09:25 Son Güncelleme: 8.9.2021 09:29

ABD’de 11 Eylül saldırısında yeni gelişme! Kimlikleri belli oldu…

AA
ABD’de 11 Eylül saldırısında yeni gelişme! Kimlikleri belli oldu…

ABD’de 11 Eylül 2001 tarihinde, El Kaide tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında yeni bir gelişme yaşandı. Yerle bir olan İkiz Kuleler’in enkazının altında kalan ve 20 yıldan bu yana kimlikleri belirlenemeyen kurbanların içinden ikisinin daha kimliği açıklandı.

New York şehri baş adli tabipliği, 11 Eylül saldırılarından 20 yıl sonra iki kurbanın daha teşhis edildiğini açıkladı. Kurbanlardan birinin isminin Dorothy Morgan olduğu açıklanırken diğerinin kimliği ailenin isteği üzerine gizli tutuldu.

1106 KİŞİ HALA TEŞHİS EDİLEMEDİ

Morgan'ın cesedi 2002'de bir DNA testi sayesinde teşhis edilebilirken diğer kurban için 2001, 2002 ve 2006 yıllarında testler yapıldığı bildirildi.

Morgan ve ismi açıklanmayan kişi, 11 Eylül sonrasında kimliği teşhis edilebilen 1646 ve 1647'nci kurban oldu.

New York baş adli tabibi Barbara Sampson yaptığı açıklamada yirmi yıl önce Dünya Ticaret Merkezi kurbanlarının ailelerine, kayıpları teşhis etmek için ne gerekirse yapacaklarına dair söz verdiklerini ve açıklanan iki isimle birlikte bu kutsal görece devam ettiklerini söyledi.

New York şehri 11 Eylül saldırılarının 20'nci yılına hazırlanırken saldırılarda hayatını kaybeden 1106 kişi henüz teşhis edilemedi.

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ABD’de 11 Eylül saldırısında yeni gelişme! Kimlikleri belli oldu…
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