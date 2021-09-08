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Giriş Tarihi: 8.9.2021 16:58

Afganistan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani neden ülkeyi terk ettiğini açıkladı: Özür dilerim...

DHA
Afganistan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani neden ülkeyi terk ettiğini açıkladı: Özür dilerim...

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Afganistan’ı neden aniden terk ettiğini açıklayarak Kabil’de kalmasının 1990’lı yıllarda sokaklarda yaşanan çatışmaların tekrar etmesinden korktuğu için ülkeden ayrıldığını belirtti.

Eşref Gani açıklamasında ülkeyi terk emenin hayatının en zor kararı olduğunu belirterek Kabil'i ve 6 milyon vatandaşını korumak için bunun tek yol olduğuna inandığını ifade etti.

Gani beraberinde Afgan halkına ait olan milyon dolarlarla birlikte kaçtığı iddialarını yalanladı.

Eşref Gani, Birleşmiş Milletler'in veya diğer bağımsız denetleme kurumların gözetiminde finansal soruşturmaya açık olduğunu belirtti.

Ayrıca Gani, açıklamasında kendi yönetiminin sonunun kendisinden öncekilerle benzer şekilde sonuçlandığı için Afgan halkından özür diledi.

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Afganistan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani neden ülkeyi terk ettiğini açıkladı: Özür dilerim...
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