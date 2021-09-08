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Giriş Tarihi: 8.9.2021 14:03

Çin, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Açıklama geldi...

Çin, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Açıklama geldi...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin yönetiminin yeni ilan edilen geçici Afgan hükümetini ve liderlerini tanıyıp tanımayacağına dair soruya, iletişimi sürdürmek istediklerini belirterek yanıt verdi.

Çin, Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetle iletişimi sürdüreceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, Pekin yönetiminin yeni ilan edilen geçici Afgan hükümetini ve liderlerini tanıyıp tanımayacağına dair soruya yanıt verdi.

Sözcü Vang, hükümetin kuruluşunu "gerekli bir adım" olarak nitelendirerek, "Umarız Afganistan'ın yetkilileri, tüm etnik grupları ve tarafları kapsayan geniş toplum kesimlerinin taleplerini dinleyerek halkın dileklerini ve uluslararası toplumun beklentilerini giderir." ifadesini kullandı.

Çin'in Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Vang, yeni hükümet ile iletişimi sürdüreceklerini belirtti.

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Çin, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Açıklama geldi...
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