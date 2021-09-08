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Giriş Tarihi: 8.9.2021 16:37 Son Güncelleme: 8.9.2021 16:40

Dışişleri’nden flaş Mısır açıklaması! Normalleşme adımları atıldı

AA
Dışişleri’nden flaş Mısır açıklaması! Normalleşme adımları atıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza, Ankara’da gerçekleşen istikşafi görüşmelerde bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik ilave adımlar atılacağı bildirildi.

Türkiye ile Mısır arasında Ankara'da gerçekleştirilen İstikşafi İstişarelerin ikinci tur görüşmelerinde ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzuların teyit edildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara'da düzenlendiği belirtilerek, "Görüşmelerde, ikili konuların yanısıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular da ele alınmıştır. Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri’nden flaş Mısır açıklaması! Normalleşme adımları atıldı
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