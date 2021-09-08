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Giriş Tarihi: 8.9.2021 15:50 Son Güncelleme: 8.9.2021 16:05

Dünyaya 'Taliban' mesajı! Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliği duvarına bayraklarını çizdiler

AA
Dünyaya ’Taliban’ mesajı! Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliği duvarına bayraklarını çizdiler

Taliban yönetimine geçen ve dünyanın gözlerinin çevrildiği Afganistan'dan dikkat çeken yeni haberler gelmeye devam ediyor. Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.

Afganistan Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DUVARINA RESMEDİLDİ

Terk edilen büyükelçiliğin ana giriş kapasının yanındaki duvara ise Taliban bayrağı resmedildi.

Büyükelçiliği çevreleyen diğer duvarlara ise "İşgalin sonlanması, hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır." ve "Vatandaş! Bağımsızlığın mübarek olsun." gibi sloganlar yazıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Giriş kapısı önünde Taliban güçlerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

ABD, Taliban ile yaptığı barış anlaşması nedeniyle 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmıştı.

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Dünyaya 'Taliban' mesajı! Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliği duvarına bayraklarını çizdiler
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