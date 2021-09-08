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Giriş Tarihi: 8.9.2021 15:26 Son Güncelleme: 8.9.2021 15:40

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan 'Türkiye' mesajı! "Hazırız"

AA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ’Türkiye’ mesajı! Hazırız

Azerbaycan ile yaşanan savaşta büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını gördüklerini belirterek “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız.” dedi.

İşgal ettiği Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan karşısında aldığı mağlubiyetle ayrılan Ermenistan'daişler hiç de iyi gitmiyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'YE "HAZIRIZ" MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik açıklamalar yaptığını belirten Paşinyan, "Bu açıklamalarda Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını görüyoruz. Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız. Böyle bir görüşmeye hazırız ve bunu daha da genişletebiliriz." diye konuştu.

DİĞER AKTÖRLERİ DE HATIRLATTI

Paşinyan, söz konusu istişarelerle bölge bağlantılarının tüm yönlerde sağlanabileceğini anlatarak "Rusya bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu beyan etti. Avrupa Birliği, özellikle Fransa ve ABD de bu süreçle ilgileniyor. Hindistan ve Çin'in de bölgedeki ulaşımın tekrar hayata geçmesine yönelik yaklaşımları belli." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Paşinyan, bölgede kuzeyden güneye ulaşım koridoruna yönelik planların da İran ve Gürcistan'la yapılan görüşmelerde özel bir yer tuttuğunu sözlerine ekledi.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan 'Türkiye' mesajı! "Hazırız"
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