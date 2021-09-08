İşte Taliban’ın geçiş hükümeti

Taliban
Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'deki basın toplantısında Afganistan'ı yönetecek yeni geçiş hükümetini açıkladı. Mücahid'in açıkladığı, geçici kabine üyeleri ve görevleri şöyle: Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund, 1. Başbakan Yardımcısı: Abdulgani Birader
, 2. Başbakan Yardımcısı: Abdulselam Hanefi
, Savunma Bakanı: Muhammed Yakub Mücahid
, İçişleri Bakanı: Saraceddin Hakkani
, Dışişleri Bakanı: Emir Han Muttaki
, Dışişleri Bakan Yardımcısı: Abbas Stanikzai
, Finans Bakanı: Hidayetullah Bedri
, Ekonomi Bakanı: Qari Din Muhammed, Merkez Bankası Başkanı: Muhammed İdris
, Eğitim Bakanı: Nurullah Munid, Kültür Bakanı: Hayrullah Hayruka, Adalet Bakanı: Abdullah Hakim, Savunma Bakanı: Molla Yakup
. Geçiş hükümeti Kabil, Kandahar ve Mezar-ı Şerif'teki yoğun görüşmeler sonrası oluşturulduğu kaydedildi.
"ERKEKLERLE EŞİT HAKLAR İSTİYORUZ..."
Kabil'de gösteri yaparken Taliban'ın sert müdahalesi ile karşılaşan kadınlardan biri olan üniversite öğrencisi Süreyya Nesret, "Haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. Nesret, "Hem üniversite okuyordum hem de bir kafede çalışarak harçlığımı çıkarıyordum. Taliban gelince o kafe kapandı, işim gitti. Şimdi kamu üniversiteleri açılacak deniliyor, nasıl olacak, nasıl gidip geleceğimi bilmiyorum. Bazı okullarda sınıfların arasına perde konuldu. Biz erkeklerle eşit haklar istiyoruz. Daha önce sokaklarda daha rahat dolaşabiliyorduk. Çıktığımızda ise başımızı örtüyoruz. Geniş uzun elbiseler giyiyoruz. Taliban'ın şimdilik daha sert kurallarını uygulamaya koymadı. Biliyoruz ki, zaman geçtikçe baskıları artacak. Kadınlara yönelik kurallar getirecekler. Kadınları evlere kapanmaya zorlayacaklar" diye konuştu
KABİL'DE PAKİSTAN KARŞITI PROTESTO
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yüzlerce gösterici, "Pakistan'ın Pencşir'deki iç çatışmaya müdahale ettiği" iddialarının ardından İslamabad yönetimini protesto etti. Kabil'in Hayırhane bölgesinde toplanan göstericiler, Cumhurbaşkanlığı binasının önüne kadar yürüdü. Pakistan aleyhine sloganlar atarak "Özgürlük" ve "Pakistan, Afganistan'dan çık" pankartları taşıdı.
ABD: ÇIKIŞLAR İÇİN TALİBAN İLE GÖRÜŞTÜK
Katar'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, risk altındaki Afganların ülkeden güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Blinken, Taliban yetkililerinin Washington'a seyahat belgesi olan kişilerin Afganistan'dan serbestçe ayrılmasına izin vereceklerini söylediklerini açıkladı. ABD'li bakan ayrıca, "Ortaklarımız Katar ve Türkiye ile başkentin ayağa kalkması ve Kabil havaalanının bir an önce yeniden açılması için yakın çalışıyoruz" diye konuştu.