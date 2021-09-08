Su savaşlarından sonra kum savaşları da dünyanın gündeminde. İlk önce kumun önemine biraz bakalım. Şu an ekranda gördüğünüz ürünlerin üretimde kum kilit önemde. Bunlarla bitmiyor tabii ki de; Camların üretiminde de kullanıyor. Camların örneğin yüzde 70'i silisli kumdan üretiliyor. İnşaat sektörünü söylememize gerek yok zaten. İşte kum tüketimi bu kadar büyük. Bu yüzden de dediğimiz gibi dünya genelinde tükenme tehdidi ile karşı karşıya.

Şimdilerde Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Maldivler, Endonezya ya da Vietnam gibi birçok coğrafyada ciddi bir kum sıkıntısı yaşanıyor. Endonezya'da örneğin yüzlerce ada ortadan kayboldu. Vietnam'da bu yıldan itibaren kullanılabilir kum kalmayabilir.

Kum savaşları: Sudan sonra en çok tüketilen doğal kaynak kum! - Dünyanın Konuşmadıkları | Video

Peki kumların yok olmasının arkasında ne var? İki ana faktör var. Birincisi malumunuz kum, sanayide en çok kullanılan doğal maddelerden biri.

İkincisiyse deniz sularının yükselmesi. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların eriyince deniz suları artıyor ve deniz suları da yükselinde kumsallar maviliklere gömülüyor.

Diğer taraftan kum, yenilenebilir bir kaynak değil. Doğada oluşması çok uzun yıllar istiyor. Belki aklınıza çöller gelebilir. Uçsuz bucaksız kum var sonuçta. Ama çöl kumları, inşaatlarda kullanılamıyor. Çünkü bu kumlar, rüzgar tarafından aşındırıldığı için birbirine bağlanmayacak kadar pürüzsüz.

Mafyalar da birçok ülkede kumu çıkarmaktan, satmaya kadar tüm süreci kontrol ediyor. Hindistan'da örneğin kum mafyaları sık sık kendilerine direnen köylüleri vuruyor. Kum piyasası yıllık 70 milyar dolara ulaşmış durumda. Dedik ya Kum mafyası küresel kaçakçılık sıralamasında 3'üncü sırada. Kumların yok olmasını engellemek için özellikle inşaatlarda geri dönüştürülebilir maddelerin kullanılması için çalışmalar sürüyor.