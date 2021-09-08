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Giriş Tarihi: 8.9.2021 10:28

Rusya’da tilkinin gülümseten anları: Yanardağı görüntüleyen kamerada…

İHA
Rusya’da tilkinin gülümseten anları: Yanardağı görüntüleyen kamerada…

Rusya’nın aktif yanardağlarından olan Shiveluch Yanardağı’nda gülümseten anlar yaşandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre lav püskürtmeye devam eden yanardağı görüntülemek için yerleştirilen kamera, bir hırsızlığa kurban gitti. Kamerayı çalan tatlı hırsızın o görüntüleri anbean kaydedildi…

Rusya'nın Kamçatka Adası'ndaki en büyük ve aktif yanardağı olan Shiveluch Yanardağı'nı birçok gezgin ve bilim insanı görüntülemeye devam ediyor. Lav püskürtmeye devam eden yanardağın görüntülerini almak isteyen bir grup dağcı, kameralarını tam cepheden gören bir noktaya kurdu. Kameralar görüntü aldığı sırada dağlarda gezen bir tilki görüldü.

KAMERAYI ÇALDI

Tilki hiç çevredekilere aldırış etmeden kameraya doğru yöneldi. Ağzıyla kamerayı alan tilki yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Kameranın kayıtta olduğu bu anlarda tilkinin dili görüntülenirken, yaşanan ilginç hırsızlık olayına şahit olan gruptakilerin kahkaha sesleri de duyuldu.

Rusya'da bir tilki, yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı | Video

Tilkinin çaldığı kamerayı bir süre ağzında götürdüğü ve yakındaki bir noktaya bıraktığı görülürken, yanardağını görüntüleyen grubun tekrar kamerasına kavuştuğu öğrenildi. Tilkinin kamerayı çaldığı anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada defalarca kez izlendi.

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Rusya’da tilkinin gülümseten anları: Yanardağı görüntüleyen kamerada…
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