Rusya’da tilkinin gülümseten anları: Yanardağı görüntüleyen kamerada…

Rusya'nın Kamçatka Adası'ndaki en büyük ve aktif yanardağı olan Shiveluch Yanardağı'nı birçok gezgin ve bilim insanı görüntülemeye devam ediyor. Lav püskürtmeye devam eden yanardağın görüntülerini almak isteyen bir grup dağcı, kameralarını tam cepheden gören bir noktaya kurdu. Kameralar görüntü aldığı sırada dağlarda gezen bir tilki görüldü.

KAMERAYI ÇALDI

Tilki hiç çevredekilere aldırış etmeden kameraya doğru yöneldi. Ağzıyla kamerayı alan tilki yürüyerek bölgeden uzaklaştı.