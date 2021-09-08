Suudi Arabistan’da Japon büyükelçinin zor anları! Elleriyle yedi!

ELLERİYLE YEDİ!

Büyükelçiye Suudi Arabistan'ın en ünlü yemeklerinden biri olan ve elle yenen Mfatah ikram edildi. Vali Bawardi, Büyükelçi Fumio'ye pilavı eliyle nasıl yiyeceğini öğretti.

SON DAKİKA: Sosyal medya Japon Büyükelçi Fumio'nun Suudi Arabistan'da eliyle pilav yemeyi öğrendiği bu anları konuşuyor

Büyükelçi Fumio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğle yemeğinde Mfatah'ı elimle yemeyi denedim. Mfatah'ı elle yiyebilmek için Vali Adel Al-Bawardi'nin tavsiyelerini kullandım" dedi.