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Giriş Tarihi: 8.9.2021 12:29

Suudi Arabistan’da Japon büyükelçinin zor anları! Elleriyle yedi!

İHA
Suudi Arabistan’da Japon büyükelçinin zor anları! Elleriyle yedi!

Suudi Arabistan’ın Shaqra Valisi Adel Al-Bawardi, Japonya Büyükelçisi Iwai Fumio'ye eliyle pilav yemeyi öğretti.

Suudi Arabistan'ın Japonya Büyükelçisi Iwai Fumio, başkent Riyad'a bağlı Shaqra bölgesini ziyaret etti. Büyükelçi Fumio, ziyaret sırasında Shaqra Valisi Adel Al-Bawardi tarafından öğle yemeğinde ağırlandı.

ELLERİYLE YEDİ!

Büyükelçiye Suudi Arabistan'ın en ünlü yemeklerinden biri olan ve elle yenen Mfatah ikram edildi. Vali Bawardi, Büyükelçi Fumio'ye pilavı eliyle nasıl yiyeceğini öğretti.

SON DAKİKA: Sosyal medya Japon Büyükelçi Fumio'nun Suudi Arabistan'da eliyle pilav yemeyi öğrendiği bu anları konuşuyor

Büyükelçi Fumio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğle yemeğinde Mfatah'ı elimle yemeyi denedim. Mfatah'ı elle yiyebilmek için Vali Adel Al-Bawardi'nin tavsiyelerini kullandım" dedi.

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Suudi Arabistan’da Japon büyükelçinin zor anları! Elleriyle yedi!
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