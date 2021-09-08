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Giriş Tarihi: 8.9.2021 11:32 Son Güncelleme: 8.9.2021 11:51

Tüm kıtayı tehdit ediyor… Larry Kasırgası böyle görüntülendi

DHA
Tüm kıtayı tehdit ediyor… Larry Kasırgası böyle görüntülendi

Geçtiğimiz hafta ABD’nin doğu eyaletlerini vuran Ida Kasırgası’nın yarattığı yıkımın etkileri devam ederken bu kez Larry Kasırgası alarmı verildi. Elde edilen uydu görüntülerinde Larry Kasırgası’nın Kanada’ya doğru ilerlediği tespit edildi.

Ida Kasırgası'nın ABD'nin doğu kıyıları vurmasının ardından Kategori 3 şiddetindeki Larry Kasırgası'nın Kanada'nın Newfoundland bölgesinde etkili olması bekleniyor.

KANADA'YA İLERLİYOR

Avrupa Birliği (AB) Dünya Gözlem Programı Copernicus'a ait Sentinel 3 uydusu Larry Kasırgası'nı uzaydan görüntüledi.

AB Dünya Gözlem Programı Copernicus tarafından yapılan açıklamada, Atlantik kasırga sezonunun tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, Ida'nın ABD'nin Louisiana eyaletini vurmasının ardından Larry Kasırgası'nın Kanada'nın Newfoundland bölgesine doğru ilerlediği ifade edildi.

Copernicus, Sentinel 3 uydusu tarafından dün görüntülenen kasırganın fotoğrafını paylaştı.

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Tüm kıtayı tehdit ediyor… Larry Kasırgası böyle görüntülendi
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