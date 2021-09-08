Tüm kıtayı tehdit ediyor… Larry Kasırgası böyle görüntülendi

AB Dünya Gözlem Programı Copernicus tarafından yapılan açıklamada, Atlantik kasırga sezonunun tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, Ida'nın ABD'nin Louisiana eyaletini vurmasının ardından Larry Kasırgası'nın Kanada'nın Newfoundland bölgesine doğru ilerlediği ifade edildi.