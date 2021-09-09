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Giriş Tarihi: 9.9.2021 10:58 Son Güncelleme: 9.9.2021 11:22

ABD’de ailenin gizemli ölümü! Bedenleri böyle bulundu…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de ailenin gizemli ölümü! Bedenleri böyle bulundu…

ABD’de bir ailenin doğa yürüyüşü için gittikleri milli parkta ölü bulunmasının yarattığı yankı devam ediyor. Ülkenin Kaliforniya eyaletinde bulunan Sierra Milli Parkı’na, bebekleri ve köpekleri ile birlikte giden çift, günler sonra ölü olarak bulunmuştu. Sıra dışı ölümle ilgili belirsizlik sürerken, yetkililer ölüm nedenlerine ilişkin değişik iddialarda bulundu.

ABD ve İngiltere gündemi, 4 kişilik bir ailenin sıra dışı ölümüyle çalkalanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen olayda, sır perdesi aralanmak üzere.

Trajik olay, geçtiğimiz ağustos ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşti. Eyalete yaşayan, Snapchat'te kıdemli mühendis olarak çalışan 45 yaşındaki İngiliz Jonathan Gerrish ile eşi Ellen Chung, bir yaşındaki kızları Muji ve köpekleri Oski'yi de yanlarına alarak Sierra Milli Parkı'na gitti.

Milli parkta bir doğa yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen aile, çok geçmeden sırra kadem bastı. Ailenin yakınları, kendilerinden haber alamadıktan sonra yetkililerle iletişime geçti.

Kendilerine gelen ihbar üzerine bölgede arama çalışmalarına başlayan görevliler, 17 Ağustos'ta üç kişinin ve evcil köpeklerinin cansız bedenlerini buldu.

Milli parkın içinden geçen Merced Nehri kıyısında bulunan cansız bedenler, büyük bir gizemi de beraberinde getirdi.

Görünürde hiçbir bedensel darbe görülmezken, yapılan otopside de benzer sonuçlarla karşılaşıldı.

Otopsi yetkilileri, bıçak veya ateşli silah gibi yara izlerine rastlamazken, darbe veya yüksekten düşme gibi seçeneklere ait hiçbir izin de bulunmadığını söyledi.

Ortada hiçbir neden yokken, birden bire ölmüşe benzeyen aileyle ilgili araştırmalar sürerken, uzmanlar çevreden aldıkları örnekleri de değerlendirdi.

Yapılan araştırmada, ailenin bedenlerinin kıyısında bulunduğu Merced Nehri'nde, toksik özelliğe sahip alglere (su yosunu) rastlandı.

Bu gelişmeyle birlikte ailenin, suyu içmek veya temas etmek gibi seçeneklerin ardından zehirlenerek ölmüş olabileceği gündeme gelirken, yetkililer tarafından bir diğer ihtimal de gündeme geldi.

Ailenin ani değişen hava şartları sonrasında kendilerine isabet eden bir yıldırım sonucunda kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybetmiş olabileceği ihtimali de benzer şekilde büyük yankı uyandırdı.

Olayla ilgili araştırmalar devam ederken, zehirli yosun tehdidine karşı uyarılar da yayınlandı.

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ABD’de ailenin gizemli ölümü! Bedenleri böyle bulundu…
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