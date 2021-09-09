ABD’de Ida Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor

Kasırgadan iki gün sonra uygulanmaya başlanan 20.00 - 06.00 arası sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edilirken Louisiana genelinde yaklaşık 342 bin insanın hala elektrikten yoksun olduğu, okulları tahrip olan 250 bin öğrencinin de sınıflara dönemediği bilgisi paylaşıldı.