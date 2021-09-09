ABD’de kan donduran olay! Küçük çocuk 150 merminin hedefi oldu

CMPD, memurların olay yerine vardığında kurşun sabet etmesi sonucu yaralanan bir çocuk bulduğunu, ABD'de kar amacı gütmeyen bir sağlık kuruluşu olan Atrium Health'e nakledilen çocuğun ise hastanede hayatını kaybettiğini açıklandı. Saldırı sırasında ise evin içinde 11 kişinin bulunduğunu belirten CMPD, kurşunların isabet ettiği Figueroa'nın 4 yaşındaki kız kardeşinin ise hayatta kalmasının beklendiğini bildirdi.

CMPD Müdürü Johnny Jennings düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki Figueroa'nın hayatını kaybetmesine neden olan saldırganlara tepkisini göstererek, "Dün gece yaptıklarının, senin gibi büyüyüp oynama fırsatını asla bulamayan 3 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğünü bilerek bu sabah nasıl uyanabilirsin" ifadelerini kullandı.