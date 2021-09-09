Binali Yıldırım’ın eşinden HDP il binası önündeki evlat nöbetine destek ziyareti

"ONLARIN SESİNİN DUYURULMASI PKK'YA BÜYÜK DARBEDİR"

Ziyaret sonunda açıklama yapan Yıldırım, "Bir anne olarak annelerin acısını çok iyi hissediyorum. Allah kolaylık versin. Her zaman arkalarındayız. Onların sesinin duyurulması PKK'ya büyük bir darbedir. Onların önünü keser. Caydırıcıdır. İnşallah bundan sonra başka anneler bu şekilde ağlamasın, yürekleri yanmasın. Bu annelerin de bir an önce evlatlarına kavuşmaları için dua ediyorum. İnşallah tez elden evlatlarına kavuşurlar" dedi.