Fransa’da son 24 saatte 10 bin 969 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da günlük veriler açıklandı.

104 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 104 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 362'ye çıktı.

10 BİN 969 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 10 bin 969 artışla 6 milyon 877 bin 825 oldu.

Hastanelerde 2 bin 195'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 323 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 18,4 düştü.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,3'e indi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 995 bin 73'e ulaştı, 45 milyon 140 bin 579 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.