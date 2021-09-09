İtalya’da kırmızı alarm! ’Aşı karşıtları silahla sokaklara dökülecek’

İtalya'da aşı karşıtlarına dair elde edilen bir istihbarat, yetkilileri alarma geçirdi. Ülke basınında yer alan haberlere göre polis, aşı karşıtı bir grubun hafta sonu gerçekleşecek hükümet karşıtı protestolar sırasında silahlı saldırı düzenlemeyi planladığını ve soruşturma kapsamında 6 kentte baskınlar düzenlediklerini açıkladı.

BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alınan istihbarat üzerine harekete geçen İtalyan polisi, koronavirüs karşıtı gösterilerde silahlı saldırı dahil şiddet eylemi düzenleme planlarına sahip olduklarını düşündükleri şüphelilerin evine baskın gerçekleştirdi.