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Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:43

İtalya’da kırmızı alarm! 'Aşı karşıtları silahla sokaklara dökülecek'

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İtalya’da kırmızı alarm! ’Aşı karşıtları silahla sokaklara dökülecek’

İtalyan polisi, aşı karşıtı grupların hafta sonu gerçekleşecek protesto gösterilerinde silahlı saldırı düzenleyeceği istihbaratının ardından harekete geçti. Polis tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin evine baskın yapıldığı aktarıldı.

İtalya'da aşı karşıtlarına dair elde edilen bir istihbarat, yetkilileri alarma geçirdi. Ülke basınında yer alan haberlere göre polis, aşı karşıtı bir grubun hafta sonu gerçekleşecek hükümet karşıtı protestolar sırasında silahlı saldırı düzenlemeyi planladığını ve soruşturma kapsamında 6 kentte baskınlar düzenlediklerini açıkladı.

BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alınan istihbarat üzerine harekete geçen İtalyan polisi, koronavirüs karşıtı gösterilerde silahlı saldırı dahil şiddet eylemi düzenleme planlarına sahip olduklarını düşündükleri şüphelilerin evine baskın gerçekleştirdi.

'Savaşcılar' isimli aşı karşıtı gruba yönelik düzenlenen operasyonlar, Milano, Roma ve Venedik de dahil olmak üzere altı şehirde gerçekleşti.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, sekiz kişinin suça teşvikten soruşturulmakta olduğu belirterek şüphelilerin Telegram üzerinden organize olmaya çalıştıklarını söyledi.

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İtalya’da kırmızı alarm! 'Aşı karşıtları silahla sokaklara dökülecek'
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