Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.9.2021 20:45

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti

AA
İtalya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 129 bin 766'ya yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük veriler açıklandı.

5 BİN 522 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 291 bin 468 testte 5 bin 522 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 590 bin 941'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 129 bin 918 olarak kaydedildi.

59 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 artarak 129 bin 766'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 122 artışla 4 milyon 331 bin 257'ye ulaştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 80 milyon 124 bin 273 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 372 bin 492 oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA