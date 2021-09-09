Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Meksika'da çeteler, ordu mensuplarıyla çatıştı: 13 ölü
Giriş Tarihi: 9.9.2021 22:25 Son Güncelleme: 9.9.2021 22:26

Meksika'da çeteler, ordu mensuplarıyla çatıştı: 13 ölü

Meksika’da çeteler, ordu mensuplarıyla çatıştı: 13 ölü

Meksika'nın ABD sınırında çete üyeleriyle ordu mensupları arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü bildirildi. Kuzeydoğu Karteli'nin (CDN) elebaşı "El Cadete" lakaplı Martin Rodriguez Barbosa, 6 Eylül'de polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Meksika basınında yer alan habere göre, ülkenin Tamaulipas eyaletine bağlı Nuevo Laredo kentinde organize suç örgütü elebaşının, güvenlik güçlerince gözaltına alınması üzerine olaylar çıktı.

ÇETE ÜYESİ 13 KİŞİ ÖLDÜ

Çatışmada 13 çete üyesi öldürüldü, bir asker hafif yaralandı. Yetkililer, donanma üniformaları giyen silahlı kişilerin 20 zırhlı araçla ordu güçlerine ağır silahlarla saldırdığını ancak takviye güçler sayesinde saldırının püskürtüldüğünü belirtti.

KARTELİN ELEBAŞI GÖZ ALTINA ALINMIŞTI

Güvenlik güçleri, çatışmanın sonunda silahlı 3 kişiyi gözaltına aldı. Kuzeydoğu Karteli'nin (CDN) elebaşı "El Cadete" lakaplı Martin Rodriguez Barbosa, 6 Eylül'de polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika'da çeteler, ordu mensuplarıyla çatıştı: 13 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA