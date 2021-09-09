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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Rum Kesimi’nden küstah talimat

Rum Kesimi’nden küstah talimat
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığı, Atatürk ile ilgili küstah bir talimata imza attı. Bakanlık öğretmenlere, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdi. Küstahlığa tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Atatürk'ü kimse ders kitaplarını yırtarak tarihten silemez" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu arada Rum Eğitim Bakanlığı, uygunsuz olarak nitelendirdiği kitabı tümden toplatma kararı aldı.

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Rum Kesimi’nden küstah talimat
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