Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ABD’ye şok suçlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki kriz nedeniyle ABD'yi suçlayarak, "Afganistan'daki yeni krizin sebebi, kendi değerlerini empoze etmeye çalışan ABD'nin sorumsuz girişimleridir. ABD'nin çekilmesinin ardından oluşan krizin bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği belirsiz." dedi.

"ABD'NİN SORUMSUZ GİRİŞİMLERİ"

Putin, Hindistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen 13. BRICS Ülkeleri Zirvesi'nde Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Küresel istikrarın son dönemde zarar gördüğüne dikkati çeken Putin, "Stratejik istikrarı oluşturan sistem gözle görülür bir şekilde bozuldu. Eski bölgesel çatışmalar sonlanmıyor, aynı zamanda yenilenen bir güçle tekrar alevleniyorlar." diye konuştu.