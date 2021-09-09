Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ABD’ye şok suçlama
Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ABD’ye şok suçlama

AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ABD’ye şok suçlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki kriz nedeniyle ABD'yi suçlayarak, "Afganistan'daki yeni krizin sebebi, kendi değerlerini empoze etmeye çalışan ABD’nin sorumsuz girişimleridir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki kriz nedeniyle ABD'yi suçlayarak, "Afganistan'daki yeni krizin sebebi, kendi değerlerini empoze etmeye çalışan ABD'nin sorumsuz girişimleridir. ABD'nin çekilmesinin ardından oluşan krizin bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği belirsiz." dedi.

"ABD'NİN SORUMSUZ GİRİŞİMLERİ"

Putin, Hindistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen 13. BRICS Ülkeleri Zirvesi'nde Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Küresel istikrarın son dönemde zarar gördüğüne dikkati çeken Putin, "Stratejik istikrarı oluşturan sistem gözle görülür bir şekilde bozuldu. Eski bölgesel çatışmalar sonlanmıyor, aynı zamanda yenilenen bir güçle tekrar alevleniyorlar." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ülkede yeni bir krizin yaşandığına işaret eden Putin, "Afganistan'daki yeni krizin sebebi, kendi değerlerini empoze etmeye çalışan ABD'nin sorumsuz girişimleridir. ABD'nin çekilmesinin ardından oluşan krizin bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği belirsiz." ifadelerini kullandı.

Putin, küresel düzende çok kutupluluğun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ABD’ye şok suçlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA