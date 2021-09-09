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Giriş Tarihi: 9.9.2021 15:47 Son Güncelleme: 9.9.2021 16:07

SON DAKİKA: Beşar Esad’ın amcası Fransa’da hapse mahkum edildi

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SON DAKİKA: Beşar Esad’ın amcası Fransa’da hapse mahkum edildi

Son dakika haberi… Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad, Fransız mahkemesi tarafından kara para aklama ve Suriye halkına ait kamu varlıklarını kötüye kullarak zimmete geçirme suçlarından 4 yıl hapse mahkum edildi.

Son dakika haberi… Beşar Esad'ın amcası Rıfat Asad, yaşadığı Fransa'da 'kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamak'tan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz sene kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve zimmete geçirmek ile kara para akladığı gerekçesiyle Fransız mahkemesi tarafından hapis cezası kararı, bugün itibarıyla onandı.

84 yaşındaki Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulunmuştu.

Esad'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon euro olduğu belirtiliyor.

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SON DAKİKA: Beşar Esad’ın amcası Fransa’da hapse mahkum edildi
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