SON DAKİKA: Beşar Esad’ın amcası Fransa’da hapse mahkum edildi

Son dakika haberi… Beşar Esad'ın amcası Rıfat Asad, yaşadığı Fransa'da 'kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamak'tan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz sene kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve zimmete geçirmek ile kara para akladığı gerekçesiyle Fransız mahkemesi tarafından hapis cezası kararı, bugün itibarıyla onandı.

84 yaşındaki Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulunmuştu.

Esad'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon euro olduğu belirtiliyor.