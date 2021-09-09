Taklitçi misk ördeği kötü bir huy edindi

AVUSTRALYA
'DAKİ Tidbinbilla Doğa Koruma Alanı'nda yetiştirilen misk ördeği 'Ripple' tıpkı insanlar gibi küfür ederken kaydedildi. Çiftleşme döneminde ortama yaydıkları güzel kokuyla bilinen ve adını buradan alan misk ördeğinin 'You bloody fool' (Lanet olası aptal) demesi uzmanları şaşırttı. Hollanda
'daki Leiden Üniversitesi
'nden Prof. Carel Ten "İlk duyduğumda 'Bu bir aldatmaca, doğru olamaz' diye düşündüm ama doğru çıktı, muhtemelen bakıcısından duymuş" dedi. Misk ördekleri sesleri taklit etmeleriyle biliniyor.