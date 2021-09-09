Taliban’ın İçişleri Bakanı, ABD’nin terör listesinde

Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban, yeni hükümeti açıkladı. "Geçici hükümet" olduğu kaydedilen ancak ne kadar görev yapacağı belirtilmeyen kabinede yer alan isimler 20 yıl önceki Taliban yönetiminin önde gelen isimlerinden oluşuyor. İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani
'nin hâlâ ABD
'nin terör listesinde yer alması ise dikkat çekiyor. ABD, tutuklanmasına yardım edecek kişiye 10 milyon dolar ödül vaat etmişti. Hükümetin başında Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund
olacak. Yardımcılığını ise örgütün kurucularından Molla Abdulgani Birader
ve Maulvi Adul Selam Hanefi üstlenecek. Başbakan Muhammed Hasan Akhund, Birleşmiş Milletler
'in yaptırım listesinde yer alıyor. Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, 1990'larda Taliban örgütünü Molla Ömer
'le birlikte kurdu. Örgütün Doha
'daki siyasi ofisinin başına geçerek ABD ile barış görüşmelerini yürüten heyete liderlik etti. Dışişleri Bakanı Mevlevi Emirhan Muttaki, kabinedeki en 'ılımlı' isim olarak görülüyor. Savunma Bakanı Molla Yakub
, Taliban'ın kurucu lideri Molla Ömer'in oğlu. Geçen yıl Afganistan'daki tüm askeri operasyonları yöneten askeri konseyin genel başkanlığına getirilmişti.