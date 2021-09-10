ABD’de iğrenç olay! Sapığın saldırısı mide bulandırdı

Bu sırada kadının arkasından giden sapık, skandal ifadeler kullandı. Stemen'ın "Arı sokmuş gibi hissettiriyor değil mi?" sözleri karşısında dehşete kapılan kadın ne yapacağını bilemez halde arabasına binip uzaklaştı.

Yolda giderken kalçasında ve bacağında büyük bir ağrının başlamasıyla oğluna arayan ve "Kendimi iyi hissetmiyorum, bana kötü bir şeyler oldu. Umarım eve kadar gelebilirim" ifadelerini kullanan kadın, eve döndükten sonra ağrılarının iyice artmasıyla hastaneye başvurdu.