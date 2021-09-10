AB’den Rusya’ya şok! 6 ay daha uzatma kararı çıktı

BİRÇOK ÜLKE RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.