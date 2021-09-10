Afrika’da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 72 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 202 bin 51'e ulaştı. Kıtada vaka sayısı 8 milyon 72 bin 226 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 260 bin 869'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 145 milyon dozdan fazla aşı ulaştı, 111 milyon kişiye de aşı yapıldı.