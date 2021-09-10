Akar’dan Rumlara uyarı maceraya yeltenmeyin

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY) tarafından alınan son skandal karara Türkiye
'den tepkiler gelmeye devam ediyor. Rum Yönetimi
, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat vermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nda konuştu. Bakan Akar, Rum
kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararına ilişkin "Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz" dedi. Bakan Hulusi Akar, şöyle devam etti: "Bugün Yunan macerasının bittiği günün yıldönümü. Bir asır öncekinin bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır"
'ÇAĞDIŞI VE DÜŞMANCA ZİHNİYET'
Dışişleri Bakanlığı
da bu duruma sert tepki göstererek, "GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu talimatın, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC'ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koyduğu belirtilerek, "GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz" denildi. Açıklama şöyle devam etti: "Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkûm eden GKRY'nin bu son eylemi, Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir." ANKARA