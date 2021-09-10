Artık en uzun benim gökdelenim

ABD tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kabul edilen 11 Eylül 2001 saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti. İkiz Kulelere yönelik düzenlenen terör saldırısında ölenler yarın anılacak. Törenler öncesi eski ABD Başkanı Donald Trump
'ın saldırı günü söylediği sözler yeniden gündeme geldi. O dönem emlak milyarderi olan Trump katıldığı televizyon programında bölgede bulunan binasına yönelik de bir saldırının olup olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Trump o bağlantısında "Bu muhteşem telefon için teşekkürler. Benim binam Manhattan
'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi
'nden sonra en büyük bina. Dünya Ticaret Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırı sonrasında artık en yüksek bina olarak bulunuyor" demişti.