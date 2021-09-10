Fas’ta seçim sonuçları açıklandı: Aziz Ahnuş’un Başbakan olması bekleniyor

Mecliste 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya geriledi. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre geriye kalan 10 sandalyeyi diğer partiler kazandı.

AZİZ AHNUŞ KİMDİR?

1961 yılında Fas'ın güney kısmında yer alan Tefravut kentinde dünyaya gelen Ahnuş, eğitim için gittiği Kanada'da Sherbrooke Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ni bitirerek 1986 yılında ülkesine döndü.