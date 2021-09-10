Fas’ta seçim sonuçları açıklandı: Aziz Ahnuş’un Başbakan olması bekleniyor

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül'de yapılan ve katılım oranı yüzde 50,18 olan genel seçimlerle ilgili kesin sonuçları açıkladı.
Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Fas İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla ülkede gerçekleştirilen genel seçimlerin kesin sonuçlarını duyurdu.
MECLİSTE 102 SANDALYE KAZANDI
Bakanlığın açıklamasına göre, Milli Bağımsızlar Birliği 102 sandalyeyle seçimlerin galibi olurken Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisi 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldı.
Meclise 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketi beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm altıncı sıraya yerleşti.
Mecliste 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya geriledi. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre geriye kalan 10 sandalyeyi diğer partiler kazandı.
AZİZ AHNUŞ KİMDİR?
1961 yılında Fas'ın güney kısmında yer alan Tefravut kentinde dünyaya gelen Ahnuş, eğitim için gittiği Kanada'da Sherbrooke Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ni bitirerek 1986 yılında ülkesine döndü.
Ahnuş, Fas'a gelmesinin ardından ailesine ait olan ve ülkede petrol ve doğal gaz alanında faaliyet gösteren "AKWA Group Şirketi"nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaya başladı. 2003-2007 yılları arasında Fas'ın Sus Massa Dara bölge valiliği görevini üstlenen Ahnuş, Fas Bankası'nda da yönetim kademesinde çeşitli görevlerde bulundu.
İlk kez 2007-2011 yılları arasında Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanlığı görevini üstlenen Ahnuş, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) önderliğinde kurulan son koalisyon hükümetinde de (2016-2021) bu görevini devam ettirdi.
Fas Kralı 6'ncı Muhammed ile arkadaş olduğu bilinen Ahnuş'un, Krallığa bağlı çevre koruma ve toplumsal sorunların çözümü üzerine faaliyet gösteren birçok kuruma üyeliğinin bulunduğu belirtiliyor.
Aziz Ahnuş önderliğindeki RNI, 2016 genel seçimlerinde 37 milletvekili çıkararak kurulan koalisyon hükümetinin büyük ortaklarından oldu.