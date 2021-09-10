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Giriş Tarihi: 10.9.2021 16:07 Son Güncelleme: 10.9.2021 16:30

Fransa’da kırmızı alarm! Kuş gribi bir kez daha sahnede

AA
Fransa’da kırmızı alarm! Kuş gribi bir kez daha sahnede

Fransa’nın kuzeyi, kuş gribi hastalığıyla alarma geçti. Yerel basında yer alan haberlere göre kümes hayvanlarında kuş gribinin tespit edilmesi üzerine geniş önlemler alındı.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Ardennes ilinde kümes hayvanları çiftliğinde tavuklarda kuş gribi belirlendi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ardennes'te kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi tespit edildiği ve çiftlikte yetiştirilen hayvanların piyasaya sürülmediği ifade edildi.

BAZI ÇİFTLİKLERİN ÜZERİ KAPATILDI

Resmi gazetede yayımlanan kararda, Fransa genelinde kuş gribi alarm durumunun "önemsiz"den "orta" seviyeye yükseltildiği kaydedildi. France Bleu Ardennes, yıl başından bu yana Ardennes'te 6. defa kuş gribi vakası belirlendiğini aktardı.

Kuş gribinin yayılmaması için, kuş göçü koridorunda kalan bölgelerde kümes hayvanları çiftliklerinin üzerinin kapatılması önlemleri alındı.

Fransa'da geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında, 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

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Fransa’da kırmızı alarm! Kuş gribi bir kez daha sahnede
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