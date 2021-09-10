Fransa’da kırmızı alarm! Kuş gribi bir kez daha sahnede

Kuş gribinin yayılmaması için, kuş göçü koridorunda kalan bölgelerde kümes hayvanları çiftliklerinin üzerinin kapatılması önlemleri alındı.

Fransa'da geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında, 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.