Fransa’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da günlük veriler açıklandı.

81 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 442'ye çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 9 bin 966 artışla 6 milyon 887 bin 791 oldu.

Hastanelerde 2 bin 151'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 115 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 18,4 düştü.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 49 milyon 540 bin 420'ye ulaştı, 46 milyon 428 bin 107 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 68,9'unun aşıları tamamlanmış oldu.