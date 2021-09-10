Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiliz ordusunda test skandalı! 300’den fazla asker hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 10.9.2021 13:39

İngiliz ordusunda test skandalı! 300’den fazla asker hastaneye kaldırıldı

DHA
İngiliz ordusunda test skandalı! 300’den fazla asker hastaneye kaldırıldı

İngiltere’de, ordunun envanterine katılan Ajax hafif tankının testlerinde ciddi problemler yaşandı. İngiliz Parlamento Üyesi ve Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Jeremy Quin’in yaptığı açıklamada, ordunun tank denemelerinde, 310 askerin sağlık sorunları yaşadığını ve hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

İngiltere'de, Kraliyet Ordusu'nun 'hafif tank' statüsündeki yeni Ajax tankının denemelerinin ardından 310 askerin çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurduğu ifade edildi.

CİDDİ EKLEM AĞRILARI GÖRÜLDÜ

Şimdiye kadar 3.5 milyar sterlin harcanan ve 2024'te tamamlanması planlanan Ajax projesi ile ilgili olarak temmuz ayında yayınlanan hükümet raporunda, tankın güvenlik sorunları oluşturabileceği belirtilmişti.

Bakan Jeremy Quin, "Ajax'ta gürültüye maruz kalmanın bir sonucu olarak, başlangıçta 121 personelin acil işitme muayenesi olması gerektiği belirlendi.

Daha sonra Savunma Bakanlığı, Ajax'ta gürültüye maruz kalan herkesin muayene edilmesi konusunda çalışmalarını genişletti. Bugüne kadar, değerlendirmeye tabi tutulması gereken 189 kişi daha tespit edildi ve toplam 310 personel belirlendi" dedi.

Öte yandan, askerlerin bazılarında sarsıntıya bağlı eklem ağrıları da görüldüğü aktarıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz ordusunda test skandalı! 300’den fazla asker hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA