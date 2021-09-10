İngiliz ordusunda test skandalı! 300’den fazla asker hastaneye kaldırıldı

CİDDİ EKLEM AĞRILARI GÖRÜLDÜ

Şimdiye kadar 3.5 milyar sterlin harcanan ve 2024'te tamamlanması planlanan Ajax projesi ile ilgili olarak temmuz ayında yayınlanan hükümet raporunda, tankın güvenlik sorunları oluşturabileceği belirtilmişti.