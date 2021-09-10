İspanya devletine yanlış aile davası

İSPANYA
'NIN Bilbao
kentinde doğum sonrası yanlış aileye verildiği ortaya çıkan bebek, 19 yıl sonra dava açtı. Logrono Hastanesi
'ndeki doğumun ardından kuvöze koyulan iki bebek karıştırıldı. Bebekler yanlış ailelere teslim edildi. Olay büyükannenin, 16 yaşındayken babasının çocuğa iyi bakmadığı gerekçesiyle açtığı davada mahkemenin babadan DNA testi istemesiyle ortaya çıktı. Yerel hükümet bunun bir insan hatasından kaynaklandığını açıkladı. Hükümet 215 bin euroluk tazminat önerdi fakat 19 yaşındaki kadın 3 milyon euro talep etti.