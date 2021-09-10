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Haberler Dünya Haberleri İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 62 can kaybı
Giriş Tarihi: 10.9.2021 20:42

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 62 can kaybı

AA
İtalya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 62 can kaybı

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 129 bin 828'e yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalta'da günlük veriler açıklandı.

5 BİN 621 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 286 bin 28 testte 5 bin 621 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 596 bin 558'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 128 bin 489 olarak kaydedildi.

62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 62 artarak 129 bin 828'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 984 artışla 4 milyon 338 bin 241'e ulaştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 80 milyon 413 bin 885 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 581 bin 283 oldu.

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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 62 can kaybı
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