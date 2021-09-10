İtalya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 62 can kaybı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalta'da günlük veriler açıklandı.

5 BİN 621 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 286 bin 28 testte 5 bin 621 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 596 bin 558'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 128 bin 489 olarak kaydedildi.

62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 62 artarak 129 bin 828'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 984 artışla 4 milyon 338 bin 241'e ulaştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 80 milyon 413 bin 885 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 581 bin 283 oldu.