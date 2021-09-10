Kovid hastanesinde yangın: 14 ölü

Kuzey Makedonya
'nın Kalkandelen
şehrinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti.
ABD
'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesi
'ndeki bilim insanları, oda sıcaklığında etkisini kaybetmeyen, ısıya dayanıklı yeni Kovid-19 aşı adayı geliştirdi.
Rus havayolu şirketi Aeroflot aşı olmayı reddeden pilotları işten uzaklaştırdı.
Almanya
'da koronavirüs salgınında 4. dalga uyarısı: Sonbaharda zirve yapabilir.
Fiji'de 4 aylık bebek Kovid- 19'dan hayatını kaybetti.
Slovakya'da 5 yaşından büyükler aşı olabilecek.
İsviçre'de "Kovid-19 durum sertifikası" kararı: Kapalı alanlara girişte zorunlu.
Yeni Zelanda, İspanya'dan Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı satın aldı.
Çin, Afganistan'a acil aşı, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı sağlayacak.
Japonya
'nın nüfusunun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşılandı. Japonya Kovid-19'a karşı OHAL'i eylül sonuna uzatacak.
DSÖ Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus: Dünya genelinde aşıların yüzde 80'inin orta ve üst gelirli ülkelerde uygulandı.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid: 3. doz aşı uygulamasına bu ay içinde başlanacak ancak tavsiye kararının çıkmasını bekliyoruz.
Şili'de pazartesinden itibaren 3 ila 11 yaş arasındaki çocuklara Snovac aşısı yapılmaya başlanacak.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 265 bini aştı.