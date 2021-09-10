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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Laçın’daki ortak tatbikat sürüyor

Laçın’daki ortak tatbikat sürüyor
Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın kentindeki ortak askeri tatbikatı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin tatbikat kapsamında zor arazi koşullarında keşif yapmak, yollarda pusu kurmak, bölgede sabotaj gruplarının tespit ve imhası ayrıca çeşitli engelleri aşarak temsili düşmana gizlice yaklaşmak gibi görevleri icra ettikleri bilgisi paylaşıldı. Birliklerin verilen görevleri yüksek profesyonellik ile yerine getirdiği ifade edildi.
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Laçın’daki ortak tatbikat sürüyor
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