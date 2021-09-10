Pakistan’da şiddetli yağışlar felakete sebep oldu: 5 ölü, 30 yaralı

Yetkililer, Kahna bölgesinde yaşanan olayda 3 çocuktan 1'inin olay yerinde, 2'sinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Pencap'ta ise yağışların neden olduğu 52 trafik kazasında en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle sokak ve ana yollar sular altında kalırken, de trafik durma noktasına geldi.