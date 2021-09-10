RTÜK ile Azerbaycan Milli Televizyon ve Radyo Şurası mevcut ilişkileri daha da geliştirecek

"Şiddet ve Medya" ana temalı Turaz Akademi Kongresi'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan Şahin, RTÜK üyeleriyle Azerbaycan Milli Televizyon ve Radyo Şurası'nı ziyaret etti.

Şura Başkanı İsmet Sattarov ve şura üyeleriyle görüşen Şahin, Karabağ zaferi dolayısıyla Azerbaycan halkını kutladı.

Şahin, tüm Türk halkının her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Sevindirici olan ülkemizdeki farklı seslerin tamamı Azerbaycan söz konusu olunca ortak bir sesle destek gösteriyor. Karabağ zaferi sırasında medyamız dik durdu ve her daim çok güçlü bir şekilde kardeşlerimizin yanında yer aldı." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkiler çerçevesinde yayıncılık alanında da ortak çalışmaların hayata geçirileceğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Üst Kurul olarak ülkelerimiz arasında devam eden iş birliklerine bizler de katkı vereceğiz. Alanımızda önemli tecrübelerimiz var. Ülkemizdeki medyanın güçlü yapısı içerisinde reyting ölçümlerinden tutun, izleme alışkanlıklarına kadar pek çok aşamada ciddi reflekslerimiz gelişti. Geçmişte başlayan bir iş birliğimiz var. Bunun artmasını istiyoruz. Bu konuda hemfikiriz."

Sattarov da ikinci Karabağ savaşı sırasında Türkiye'den gelen güçlü medya desteği için RTÜK Başkanı Şahin'e teşekkür etti.