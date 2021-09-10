Rus ordusundan uzay hamlesi!

Rusya Savunma Bakanlığı'na iletişim ve internet hizmeti sağlaması amacıyla Cosmos-2551 uydusu, Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi. Soyuz-2.1v taşıyıcı roketi ile gönderilen uydunun yörüngeye sorunsuz bir şekilde ilerlediği ve sabah saatlerinde yörüngesine yerleştiği belirtildi.

BAŞARILI SİNYALLER VERDİ

2019 yılında aynı anda Cosmos-2535, Cosmos-2536, Cosmos-2537 ve Cosmos-2538 isimli 4 uydunun devamı niteliğinde uzaya gönderilen Cosmos-2551'in ilk testlerine başlandığı ve şu ana kadar başarılı sinyaller verdiği aktarıldı.