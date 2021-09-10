Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tatbikatta ölen Bakan Ziniçev’in cenazesine katıldı

Geçtiğimiz Çarşamba günü Rusya'nın Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikatta suya düşen Rus yönetmen Aleksandr Melnik'i kurtarmak için arkasından atlayan ve kafasını kayalara vurarak hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev için başkent Moskova'da bulunan bakanlık binasında veda tören düzenlendi.