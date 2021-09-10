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Giriş Tarihi: 10.9.2021 15:51

Rusya’dan Afganistan kararı: Katılmayacağız

AA
Rusya’dan Afganistan kararı: Katılmayacağız

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından geçici hükümetin gündeme gelmesi, uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekti. Son olarak konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya, Taliban’ın geçici hükümetinin yemin törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Taliban'ın kurduğu "geçici hükümetin" 11 Eylül'de yapacağı yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KATILIM GÖSTERMEYECEĞİZ"

Afganistan'da uyuşturucu ticareti ve terör konularında nasıl gelişmeler olacağını bilmediklerini belirten Peskov, "Bu nedenle Afganistan'da yeni yönetimin ne tür adımlar atacağını bilmek bizler için önemlidir." dedi.

Rusya'nın, Taliban'ın 11 Eylül'de yeni "geçici hükümet" için düzenleyeceği yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, Rusya herhangi bir şekilde katılım göstermeyecek." diye konuştu.

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Rusya’dan Afganistan kararı: Katılmayacağız
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