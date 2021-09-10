Rusya’dan Afganistan kararı: Katılmayacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Taliban'ın kurduğu "geçici hükümetin" 11 Eylül'de yapacağı yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KATILIM GÖSTERMEYECEĞİZ"

Afganistan'da uyuşturucu ticareti ve terör konularında nasıl gelişmeler olacağını bilmediklerini belirten Peskov, "Bu nedenle Afganistan'da yeni yönetimin ne tür adımlar atacağını bilmek bizler için önemlidir." dedi.