Suriye Milli Ordusu artık daha güçlü

Suriye Kurtuluş Cephesi, terörden temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte yeni adıyla omuz omuza görevini sürdürecek. Suriye Kurtuluş Cephesi altında yaklaşık 20 bin SMO askeri yer alacak.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Hasan Hammede, törende yaptığı konuşmada, SMO çatısı altındaki askeri grupların bu tür bileşmelere yönelmesini desteklediklerini dile getirdi. Suriye Kurtuluş Cephesi Genel Komutanı Mutasım Abbas, Komutan Yardımcısı ise Seyf Ebubekir oldu. Mutasım Abbas, "Kurtarılmış bölgelerde yer alan SMO çatısı altında varlığını sürdüren Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20.Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı olarak tek bir yapı oluşturduk. Ülkenin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde terör örgütlerine, hücre evlerine yönelik operasyonlara devam edeceğiz. SMO çatısı altında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Birleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.