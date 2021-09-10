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Giriş Tarihi: 10.9.2021 16:38

Suriye Milli Ordusu artık daha güçlü

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Suriye Milli Ordusu artık daha güçlü

Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altındaki 5 askeri grup, 'Suriye Kurtuluş Cephesi' adıyla birleşti. Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde düzenlenen törende, SMO çatısı altındaki Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20. Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı'nın Suriye Kurtuluş Cephesi düzenlenen törenle birleştiklerini açıkladı.

Suriye Kurtuluş Cephesi, terörden temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte yeni adıyla omuz omuza görevini sürdürecek. Suriye Kurtuluş Cephesi altında yaklaşık 20 bin SMO askeri yer alacak.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Hasan Hammede, törende yaptığı konuşmada, SMO çatısı altındaki askeri grupların bu tür bileşmelere yönelmesini desteklediklerini dile getirdi. Suriye Kurtuluş Cephesi Genel Komutanı Mutasım Abbas, Komutan Yardımcısı ise Seyf Ebubekir oldu. Mutasım Abbas, "Kurtarılmış bölgelerde yer alan SMO çatısı altında varlığını sürdüren Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20.Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı olarak tek bir yapı oluşturduk. Ülkenin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde terör örgütlerine, hücre evlerine yönelik operasyonlara devam edeceğiz. SMO çatısı altında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Birleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Suriye Milli Ordusu artık daha güçlü
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