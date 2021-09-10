‘Ülkemize gelecekseniz çalışmak zorundasınız’

DANIMARKA, göçmen kökenlilere devletten aldıkları sosyal yardım karşılığında haftada 37 saat çalışma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Hükümetin sunduğu yasa tasarısında, ülkede 'hâlâ sabahları erken kalkmalarını gerektirecek bir işi olmayan' çok sayıda insan bulunduğu, bunların çoğunun da "Batı
kökenli olmayan kişiler" olduğu belirtildi. "Danimarka
'ya geliyorsanız çalışmak, kendinizi ve ailenizi geçindirmek zorundasınız" denilen tasarıda, göçmenlerin tüm sosyal yardımları alabilmesi için düzenli çalışması gerektiğinin altı çizildi.