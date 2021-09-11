20 yıldır çözülemeyen gizem! 11 Eylül saldırısı kurgu muydu? Dikkat çeken detay: Bu Newton fiziğine bile aykırı...

"ORADA O GÜN 2 KULE YIKILMADI, 3'ÜNCÜ BİR KULE DE YIKILDI"

Orada bilinmeyenlerden bir tanesi o gün 2 kule yıkılmadı, dünya ticaret merkezindeki 7 numaralı 47 katlı gökdelen de yıkıldı orada. İnsanların çoğunun bundan haberi yok. İddiaya göre o gün oraya uçak da çarpmadı. Niçin yıkıldı ve bu binalarda neler vardı? Daha ilginç bir şey söyleyeyim, 11 Eylül olaylarında söylenen 4 uçak aslında olayda yoktu. Bize servis edilen görüntülerde, ilk uçağın görüntüsü hiç bir yerde yok. Bir uçağın güney kuleye çarptığı sırada bir görüntü var.

"BÖYLE BİR ŞEY NEWTON FİZİĞİNE AYKIRI"

Binaya vidası bile düşmeden, herhangi bir patlama olmaksızın bir görüntü var. Böyle bir şey Newton fiziğine aykırı. 9 küsür şiddetinde bir depreme dayanıklı binaya aliminyum yapılı bir uçak bu şekilde giremez. Uçaklar yeni kalkmış kanatlarında yakıt var, uçaklar çarptığında alev topuna dönüşür. Böyle bir şey fiziken mümkün değil.