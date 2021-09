20 yıldır çözülemeyen gizem! 11 Eylül saldırısı kurgu muydu? Dikkat çeken detay: Bu Newton fiziğine bile aykırı...

11 Eylül günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde iç sefer gerçekleştiren dört yolcu uçağı, el-Kaide üyesi 19 kişi tarafından kaçırıldı. American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçuşu ile United Airlines'ın 175 sefer sayılı uçuşu, New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin sırasıyla kuzey ve güney kulelerine çarptı. İki saat içinde 110 katlı her iki bina da çökerken, 7 Dünya Ticaret Merkezi'nin de arasında bulunduğu çevresindeki bazı yapılar yıkıldı ve bazıları hasar gördü. ABD 11 Eylül'ü El-Kaide terör örgütü ile ilişkilendirirken, bazı kesimler bunun bir kurgu olduğunu iddia ediyor. Peki, 11 Eylül olayları bir kurgu muydu? Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri çarpıcı açıklamalarda bulundu.