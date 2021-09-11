ABD’den büyük skandal! Afganistan’da DEAŞ’lı yerine kendi çalışanlarını vurdular

ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekme sürecinde "havalimanındaki birliklerini korumak için" düzenlediği son hava saldırısında hedef aldığı kişinin, DEAŞ militanı olmadığını kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

KESİN BİLGİ OLMAKSIZIN SALDIRDILAR

New York Times, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında ABD'nin bir insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili kamera kayıtları üzerine yaptığı araştırmada, hedef alınan Zemari Ahmadi'nin DEAŞ'a çalışmadığı ve de iddia edildiği gibi aracında patlayıcı taşımadığı sonucuna vardı.

Araştırmanın detaylarının verildiği analiz yazısında, ABD askeri yetkililerinin saldırı düzenledikleri aracı kullanan kişinin kimliğini bilmediklerini kabul ettiğine, 43 yaşındaki Ahmadi'nin araca yüklediği ağır malzemenin "patlayıcı olabileceği" sonucuna varıldığına, ellerinde bu konuda kesin bir bilginin bulunmadığına dikkat çekildi.